LIVE F1 | GP Bahrain 2023 in DIRETTA | bandiera rossa | perde pezzi la Ferrari di Leclerc!

Leggi su oasport

(Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO QUALIFICHE IN CHIARO SU TV8 16.12 Si ricomincia. 13 minuti al termine della Q1. Sin quiprotagonista…in negativo! 16.11 I meccanici dellastanno lavorando alacremente sulla monoposto di Leclerc. 16.10 Alle 16.12 si riparte. 16.09 Uno dei duepersi da Leclerc: De Vries behind Debris behind#GP #F1 pic.twitter.com/r8zA1Rdsd2 — Formula 1 (@F1) March 4,16.08 Il bloccaggio di Leclerc: RED FLAG The Q1 action is halted after just a few minutes Charles Leclerc’s first timed lap doesn’t go to plan, with two small pieces of bodywork coming off his car#GP #F1 pic.twitter.com/A2RLui0l2X — Formula 1 (@F1) March 4,16.06 Ricapitoliamo: Leclerc ha ...