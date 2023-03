LIVE F1, GP Bahrain 2023 in DIRETTA: Alonso guida la FP3, 3° Sainz e 4° Leclerc (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.58 Leclerc fa un giro in 1:34.080, da capire cosa stia facendo la Ferrari con questo set di gomme soft. 12.55 Significativo che Verstappen che chiude in 1:33.704 con le gomme dure a 0.583, mentre Perez è nono a 0.928. Hamilton si migliora in 1:33.495, rimanendo in seconda posizione. 12.54 Alonso si porta davanti a tutti con il crono di 1:33.121 a precedere di 0.387 Hamilton e di 0.402 Sainz. Le due Red Bull stanno girando con gomme hard. 12.51 Si rilancia Leclerc che migliora il suo crono e si porta a 1:33.567 a 0.059 da Hamilton. Una situazione un po’ strana per quanto si è visto nel corso del weekend. Ora attendiamo Verstappen e Perez che sono in pista, mentre Alonso sta arrivando… 12.47 Nel frattempo Stroll si porta in ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.58fa un giro in 1:34.080, da capire cosa stia facendo la Ferrari con questo set di gomme soft. 12.55 Significativo che Verstappen che chiude in 1:33.704 con le gomme dure a 0.583, mentre Perez è nono a 0.928. Hamilton si migliora in 1:33.495, rimanendo in seconda posizione. 12.54si porta davanti a tutti con il crono di 1:33.121 a precedere di 0.387 Hamilton e di 0.402. Le due Red Bull stanno girando con gomme hard. 12.51 Si rilanciache migliora il suo crono e si porta a 1:33.567 a 0.059 da Hamilton. Una situazione un po’ strana per quanto si è visto nel corso del weekend. Ora attendiamo Verstappen e Perez che sono in pista, mentresta arrivando… 12.47 Nel frattempo Stroll si porta in ...

