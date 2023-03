LIVE F1, GP Bahrain 2023 in DIRETTA: Alonso ancora davanti alle Red Bull, 5° Leclerc. Alle 16.00 le qualifiche (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.35 Fernando Alonso si conferma molto veloce e ottiene il miglior tempo della FP3 con l’Aston Martin in 1:32.340 con un vantaggio di 0.005 su Verstappen e 0.106 su Perez. Red Bull quindi pronta, con Hamilton che precede Leclerc. Il monegasco però, a quanto pare, non troppo preoccupato per questo riscontro, relativamente a quanto accaduto nel corso di questa terza sessione. 13.32 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Fernando Alonso Aston Martin1:32.340 4 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.005 3 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.106 4 4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.215 55 Charles Leclerc Ferrari+0.284 5 6 George RUSSELL Mercedes+0.391 5 7 Lance STROLL Aston Martin+0.579 48 Carlos SAINZ ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.35 Fernandosi conferma molto veloce e ottiene il miglior tempo della FP3 con l’Aston Martin in 1:32.340 con un vantaggio di 0.005 su Verstappen e 0.106 su Perez. Redquindi pronta, con Hamilton che precede. Il monegasco però, a quanto pare, non troppo preoccupato per questo riscontro, relativamente a quanto accaduto nel corso di questa terza sessione. 13.32 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 FernandoAston Martin1:32.340 4 2 Max VERSTAPPEN RedRacing+0.005 3 3 Sergio PEREZ RedRacing+0.106 4 4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.215 55 CharlesFerrari+0.284 5 6 George RUSSELL Mercedes+0.391 5 7 Lance STROLL Aston Martin+0.579 48 Carlos SAINZ ...

