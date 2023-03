LIVE F1, GP Bahrain 2023 in DIRETTA: alle 16.00 le qualifiche, la Ferrari cerca il colpo (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO qualifiche IN CHIARO SU TV8 15.10 Sul fronte dei team, la Ferrari si è ripresa il ruolo di Scuderia più vincente giustappunto lo scorso anno. Il Cavallino Rampante ha raccolto complessivamente 7 successi con cinque piloti diversi (Michael Schumacher nel 2004; Felipe Massa nel 2007 e 2008; Fernando Alonso nel 2010; Sebastian Vettel nel 2017 e 2018; Charles Leclerc nel 2022). Fra le squadre presenti in griglia, si contano 6 affermazioni per la Mercedes e 2 per la Red Bull (seppur ormai molto datate, essendo state dieci anni orsono). 15.08 Va rimarcato come il quarantunenne spagnolo abbia centrato il suo terzo e ultimo successo sulla lunghissima variante Endurance Circuit, usata solo nel 2010. Per completezza di informazione, è doveroso citare anche Sergio Perez, vincitore ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIOIN CHIARO SU TV8 15.10 Sul fronte dei team, lasi è ripresa il ruolo di Scuderia più vincente giustappunto lo scorso anno. Il Cavallino Rampante ha raccolto complessivamente 7 successi con cinque piloti diversi (Michael Schumacher nel 2004; Felipe Massa nel 2007 e 2008; Fernando Alonso nel 2010; Sebastian Vettel nel 2017 e 2018; Charles Leclerc nel 2022). Fra le squadre presenti in griglia, si contano 6 affermazioni per la Mercedes e 2 per la Red Bull (seppur ormai molto datate, essendo state dieci anni orsono). 15.08 Va rimarcato come il quarantunenne spagnolo abbia centrato il suo terzo e ultimo successo sulla lunghissima variante Endurance Circuit, usata solo nel 2010. Per completezza di informazione, è doveroso citare anche Sergio Perez, vincitore ...

