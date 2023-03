LIVE/ Catanzaro-Avellino, le formazioni ufficiali (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLe formazioni ufficiali di Catanzaro-Avellino: Catanzaro (3-5-2):Fulignati; Brighenti, Fazio, Scognamillo; Vandeputte, Ghion, Sounas, Verna; Iemmello, Biasci. A disp.: Sala, Grimaldi, Gatti, Tentardini, Welbeck, Pontisso, Katseris, Cinelli, Bombagi, Cianci, Brignola, Curcio. All.: Vivarini. (in attesa delle ufficiali). Avellino (3-5-2): Pane; Moretti, Benedetti, Auriletto; Ricciardi, Mazzocco, Matera, D’Angelo, Tito; Russo, Marconi. A disp.: Marcone, Pizzella, Sottini, Perrone, Casarini, Garetto, Maisto, Trotta, Di Gaudio, Gambale. All.: Rastelli. Arbitro: Simone Galipò della sezione di Firenze. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLedi(3-5-2):Fulignati; Brighenti, Fazio, Scognamillo; Vandeputte, Ghion, Sounas, Verna; Iemmello, Biasci. A disp.: Sala, Grimaldi, Gatti, Tentardini, Welbeck, Pontisso, Katseris, Cinelli, Bombagi, Cianci, Brignola, Curcio. All.: Vivarini. (in attesa delle).(3-5-2): Pane; Moretti, Benedetti, Auriletto; Ricciardi, Mazzocco, Matera, D’Angelo, Tito; Russo, Marconi. A disp.: Marcone, Pizzella, Sottini, Perrone, Casarini, Garetto, Maisto, Trotta, Di Gaudio, Gambale. All.: Rastelli. Arbitro: Simone Galipò della sezione di Firenze. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

