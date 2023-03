LIVE – Catanzaro-Avellino 4-1 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 4 marzo 2023) Ladi, match dello stadio Ceravolo valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di. La capolista del girone C vuole proseguire la propria marcia verso la promozioneinB, per la quale è ormai già partito il countdown. La compagine irpina, invece, dopo i recenti risultati deludenti ha bisogno di una svolta per prendersi un piazzamento importante in ottica playoff. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 4 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. DOVE SEGUIRE IL MATCH IN TV SITO LEGA PRO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 Le formazioni ...