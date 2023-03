LIVE Biathlon | Inseguimento maschile Nove Mesto 2023 in DIRETTA | Johannes Boe per nuovi record | Giacomel prova la rimonta

(Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DIDALLE 15.45 13:34 Il norvegese si è imposto nella sprint di giovedì con un’autorità incredibile, realizzando quasi la gara perfetta: 10/10 al poligono e miglior tempo sugli sci. Se c’è qualcuno che puòre ad impensierirlo veste la sua stessa tuta e ha il suo stesso sangue: infatti il più vicino a lui è il fratello maggiore Tarjei Boe, che partirà per secondo 30? esatti dopo, l’unico capace di rimanere sotto il minuto di distacco nella sprint. 13:32Boe ha dominato anche in terra ceca, qualcuno potrà impensierirlo oggi? L’alieno norvegese sta letteralmente padroneggiando in lungo e in largo sui suoi avversari, e con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Biathlon Sprint femminile Nove Mesto 2023 in DIRETTA: Lisa Vittozzi sogna la rimonta su Simon in classifica -… -

... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno due gli azzurri al via: Tommaso ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno cinque le azzurre al cancelletto di ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Dopo un mese di stop per la disputa dei ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5

LIVE Biathlon, Sprint femminile Nove Mesto 2023 in DIRETTA: Roeiseland vince su Tandrevold e A. Chevalier, 4a Wierer e 8a Vittozzi. E. Oeberg fuori dall'inseguimento! OA Sport

La diretta testuale dell'inseguimento femminile di Nove Mesto, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon.La diretta testuale dell'inseguimento maschile di Nove Mesto, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon.