LIVE Biathlon | Inseguimento femminile Nove Mesto 2023 in DIRETTA | si parte! Wierer e Vittozzi alla caccia del podio

(Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’MASCHILE DIDALLE 13.50 15:48 Ai 900 metri Roeiseland guida con 17? su Tandrevold, partita molto forte. A 28? A. Chevalier, poi in sette secondi il gruppone anticipato in fase di presentazione, guidato da Herrmann che guadagnano sulla testa. 15:47 Partite le due azzurre di punta, pian piano si susseguono al via tutte le atlete. 15:46 A differenza della gara maschile, qui i distacchi sono risicati e lo spettacolo è assicurato. Spettacolo aumentano esponenzialmente dal magnifico pubblico che affolla in ogni suo posto le enormi tribune dell’Arena! 15:45 E’ PARTITO L”DI1 Buon divertimento e buon ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Biathlon Sprint femminile Nove Mesto 2023 in DIRETTA: Lisa Vittozzi sogna la rimonta su Simon in classifica -… -

... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno due gli azzurri al via: Tommaso ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno cinque le azzurre al cancelletto di ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Dopo un mese di stop per la disputa dei ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5

LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Nove Mesto 2023 in DIRETTA: doppietta in casa Boe, Johannes vince per dispersione. 14° Giacomel OA Sport

La diretta testuale dell'inseguimento femminile di Nove Mesto, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon.La diretta testuale dell'inseguimento maschile di Nove Mesto, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon.