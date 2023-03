LIVE Biathlon | Inseguimento femminile Nove Mesto 2023 in DIRETTA | gara spettacolare | in 7 in 15?! Azzurre perfette al tiro fino ad ora

(Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’MASCHILE DIDALLE 13.50 16:01 Tandrevold lascia sul posto Vittozzi e si accoda a Wierer, terzetto all’di A. Chevaleri che ha 6? di margine. Simon scatenata è già a 16? dalla testa con Vittozzi nel mirino. 16:00 10/ anche per Passler e Comola!!!!! Prestazione spaziale delleal poligono, in 15a e 16a posizione. 15:59 ANCORALISA E DOROTHEA!!! Sbagliano Herrmann e Simon! Dopo due poligoni A. Chevalier guida con 6? sulla coppia Wierer-Roeiseland, Vittozzi in compagnia di Tandrevold a 13?. 15:58 Sbaglia Roeiseland e si apre la! 4/5 per la norvegese, ora le altre. 15:57 Secondo poligono, l’ultimo a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Biathlon Sprint femminile Nove Mesto 2023 in DIRETTA: Lisa Vittozzi sogna la rimonta su Simon in classifica -… -

... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno due gli azzurri al via: Tommaso ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno cinque le azzurre al cancelletto di ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Dopo un mese di stop per la disputa dei ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5

LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Nove Mesto 2023 in DIRETTA: doppietta in casa Boe, Johannes vince per dispersione. 14° Giacomel OA Sport

La diretta testuale dell'inseguimento femminile di Nove Mesto, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon.La diretta testuale dell'inseguimento maschile di Nove Mesto, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon.