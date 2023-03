LIVE Biathlon | Inseguimento femminile Nove Mesto 2023 in DIRETTA | dieci atlete in meno di un minuto | si parte alle 15 45 con Wierer e Vittozzi in lotta per il podio

(Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’MASCHILE DI13.50 15:34 Quinta e sesta posizione per le due tedesche Herrmann e Voigt, che hanno da recuperare sulla testa rispettivamente 37? e 39?. Settima a partire Hauser (+39?), che precederà la nostra Lisadi appena 2?; altri due secondi dopo sarà la volta della leader della classifica generale, la francese Julia Simon. 15:32 La battaglia per ilè però apertissima: indi unci sono ben 14 biathlete, con quasi tutte le big raccolte in questo fazzoletto di tempo. Scatterà per terza la francese Anais Chevalier (+29?), seguita dalla prima azzurra, Dorothea...

LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Nove Mesto 2023 in DIRETTA: doppietta in casa Boe, Johannes vince per dispersione. 14° Giacomel OA Sport

La diretta testuale dell'inseguimento femminile di Nove Mesto, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon.La diretta testuale dell'inseguimento maschile di Nove Mesto, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon.