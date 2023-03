LIVE Atletica, Europei indoor 2023 in DIRETTA: Marcell Jacobs in semifinale con il miglior tempo! Avanti anche Ceccarelli (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.52: Fatica un po’ a mettersi in modo Marcell Jacobs ma quando si distende riesce ad essere m,olto efficace. Vince con 6?57,miglior tempo delle batterie 7.50: Marcell Jacobs ai blocchi di partenza nella quinta batteria! Questi i protagonisti: 1 234 GER WOLF Yannick 2 247 HUN ILLOVSZKY Dominik 3 186 FRA ERIUS Jeff 4 175 FIN SAMUELSSON Samuli 5 272 ITA Jacobs Lamont Marcell 6 368 SUI MANCINI Pascal 7 393 TUR ÖZKAN Ertan 7.48: anche Vloon supera al terzo tentativo 5.40 e dunque avanzano in 15, si sale a 5.55 che probabilmente sarà già misura decisiva per la qualificazione in finale 7.46: Lo svedese Larsson con 6?62 si aggiudica la penultima batteria dAvanti a ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.52: Fatica un po’ a mettersi in modoma quando si distende riesce ad essere m,olto efficace. Vince con 6?57,tempo delle batterie 7.50:ai blocchi di partenza nella quinta batteria! Questi i protagonisti: 1 234 GER WOLF Yannick 2 247 HUN ILLOVSZKY Dominik 3 186 FRA ERIUS Jeff 4 175 FIN SAMUELSSON Samuli 5 272 ITALamont6 368 SUI MANCINI Pascal 7 393 TUR ÖZKAN Ertan 7.48:Vloon supera al terzo tentativo 5.40 e dunque avanzano in 15, si sale a 5.55 che probabilmente sarà già misura decisiva per la qualificazione in finale 7.46: Lo svedese Larsson con 6?62 si aggiudica la penultima batteria da ...

