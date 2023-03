LIVE Atletica, Europei indoor 2023 in DIRETTA: l’Italia cala l’asso Marcell Jacobs! In gara anche Stecchi e Iapichino (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.02: A breve prenderà il via la qualificazione dell’asta con Claudio Stecchi. Questi i protagonisti, i primi 8 in finale: 1 226 GER LADWIG Gillian 2 182 FRA COLLET Thibaut 3 238 GRE KARALIS Emmanouil 4 394 TUR ?A?MA Ersu 5 300 NED KOPPELAAR Rutger 6 312 NOR LILLEFOSSE Pål Haugen 7 169 FIN KUJANPÄÄ Urho 8 281 ITA Stecchi Claudio Michel 9 331 POL LISEK Piotr 10 184 FRA CORMONT Ethan 11 220 GER BLECH Torben 12 310 NOR GUTTORMSEN Sondre 13 107 BEL BROEDERS Ben 14 194 FRA LAVILLENIE Valentin 15 305 NED VLOON Menno 16 351 SLO RENNER Robert 17 361 SUI ALBERTO Domini 18 227 GER LITA BAEHRE Bo Kanda 7.01: Il norvegese Skotheim si aggiudica la prima serie dei 60 con 7?05, secondo posto per l’estone Lillemets sempre con 7?05, terzo Kopecky con 7?09 7.00: Al via la prima serie dei 60 ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.02: A breve prenderà il via la qualificazione dell’asta con Claudio. Questi i protagonisti, i primi 8 in finale: 1 226 GER LADWIG Gillian 2 182 FRA COLLET Thibaut 3 238 GRE KARALIS Emmanouil 4 394 TUR ?A?MA Ersu 5 300 NED KOPPELAAR Rutger 6 312 NOR LILLEFOSSE Pål Haugen 7 169 FIN KUJANPÄÄ Urho 8 281 ITAClaudio Michel 9 331 POL LISEK Piotr 10 184 FRA CORMONT Ethan 11 220 GER BLECH Torben 12 310 NOR GUTTORMSEN Sondre 13 107 BEL BROEDERS Ben 14 194 FRA LAVILLENIE Valentin 15 305 NED VLOON Menno 16 351 SLO RENNER Robert 17 361 SUI ALBERTO Domini 18 227 GER LITA BAEHRE Bo Kanda 7.01: Il norvegese Skotheim si aggiudica la prima serie dei 60 con 7?05, secondo posto per l’estone Lillemets sempre con 7?05, terzo Kopecky con 7?09 7.00: Al via la prima serie dei 60 ...

