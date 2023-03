LIVE Atletica, Europei indoor 2023 in DIRETTA: Ceccarelli e Jacobs in finale! Miglior tempo per il toscano! (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RIEPILOGO DELLE BATTERIE DEL MATTINO LA CRONACA DELLA BATTERIA DI MARCELL Jacobs A CHE ORA CORRE MARCELL Jacobs SEMIFINALE E FINALE: PROGRAMMA PRECISO E TV MARCELL Jacobs: “HO SBAGLIATO LA PARTENZA, POSSO MigliorARE PARECCHIO. E Ceccarelli…” 17.11 Il programma della pista proseguirà con le semifinali degli 800 metri maschili e femminili. 17.10 4.25 al primo tentativo per Roberta Bruni che apre così la propria finale. 17.07 Al via la finale dell’asta femminile dove sarà impegnata Roberta Bruni, queste le avversarie dell’azzurra: Chevrier (Francia), Sutej (Slovenia), Moser (Svizzera), Meijer (Svezia), Stefanidi (Grecia), Murto (Finlandia), Svabikova (Repubblica Ceca). 17.05 Questa la finale dei 60 metri in programma come ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL RIEPILOGO DELLE BATTERIE DEL MATTINO LA CRONACA DELLA BATTERIA DI MARCELLA CHE ORA CORRE MARCELLSEMIFINALE E FINALE: PROGRAMMA PRECISO E TV MARCELL: “HO SBAGLIATO LA PARTENZA, POSSOARE PARECCHIO. E…” 17.11 Il programma della pista proseguirà con le semifinali degli 800 metri maschili e femminili. 17.10 4.25 al primo tentativo per Roberta Bruni che apre così la propria finale. 17.07 Al via la finale dell’asta femminile dove sarà impegnata Roberta Bruni, queste le avversarie dell’azzurra: Chevrier (Francia), Sutej (Slovenia), Moser (Svizzera), Meijer (Svezia), Stefanidi (Grecia), Murto (Finlandia), Svabikova (Repubblica Ceca). 17.05 Questa la finale dei 60 metri in programma come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SSportNetwork : #SaturdayFever #Atletica #EuroIndoor Anche Marcell #Jacobs in #finale sui #60metri! Il campione olimpico chiude in 6'52. #live - zazoomblog : LIVE Atletica Europei indoor 2023 in DIRETTA: Ceccarelli in finale in 6?47! Attesa per Jacobs! - #Atletica #Europei… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Atletica #EuroIndoor Il campione italiano Samuele #Ceccarelli vola in finale sui #60metri con uno s… - OA_Sport : LIVE Atletica, Europei indoor 2023 in DIRETTA: attesa per Jacobs e Ceccarelli, subito in semifinale dalle 16.35! - - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork ! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga #Bundesliga #Ligue1… -