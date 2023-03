LIVE Atalanta-Udinese 0-0: Musso salva tutto su Beto, occasione per Hojlund (Di sabato 4 marzo 2023) La gara centrale del sabato di Serie A è quella tra Atalanta e Udinese al Gewiss Stadium, una chiamata da non sbagliare per entrambe... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 marzo 2023) La gara centrale del sabato di Serie A è quella traal Gewiss Stadium, una chiamata da non sbagliare per entrambe...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : ? LIVE! Atalanta-Udinese 0-0: inizia la partita c’è Ruggeri al posto di Zappacosta - #LIVE! #Atalanta-Udinese… - sportli26181512 : LIVE Atalanta-Udinese 0-0: Lovric non trova la porta solo davanti a Musso! - HAZELEYEDLENNY : LIVE SOCCER- ITALY Over - L1H 0.5 -125 Atalanta vs Udinese - sportli26181512 : Atalanta-Udinese, il risultato in diretta LIVE: Prova a riprendere la corsa Champions l’Atalanta dopo i due ko cons… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Atalanta-Udinese: live report, formazioni ufficiali e dettagli -