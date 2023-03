L’Italia deve far pagare l’Ici al Vaticano: ecco le cifre (Di sabato 4 marzo 2023) La Commissione europea ha emesso una decisione che richiede alL’Italia di recuperare gli aiuti di Stato illegalmente concessi a determinati enti non commerciali, tra cui la Chiesa e le altre congregazioni religiose, sotto forma di esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (Ici) tra il 2006 e il 2011. La misura arriva a 5 anni dalla sentenza del 2018 della Corte di giustizia europea che aveva annullato parzialmente una precedente decisione di Bruxelles del 2012, che dichiarava l’esenzione fiscale delL’Italia incompatibile con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato, ma rinunciava al recupero. Perché L’Italia deve recuperare l’Ici dalla Chiesa Bruxelles aveva infatti deciso di non ordinare alL’Italia di recuperare gli aiuti illegali nel 2012, perché le banche dati fiscali e ... Leggi su quifinanza (Di sabato 4 marzo 2023) La Commissione europea ha emesso una decisione che richiede aldi recuperare gli aiuti di Stato illegalmente concessi a determinati enti non commerciali, tra cui la Chiesa e le altre congregazioni religiose, sotto forma di esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (Ici) tra il 2006 e il 2011. La misura arriva a 5 anni dalla sentenza del 2018 della Corte di giustizia europea che aveva annullato parzialmente una precedente decisione di Bruxelles del 2012, che dichiarava l’esenzione fiscale delincompatibile con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato, ma rinunciava al recupero. Perchérecuperaredalla Chiesa Bruxelles aveva infatti deciso di non ordinare aldi recuperare gli aiuti illegali nel 2012, perché le banche dati fiscali e ...

