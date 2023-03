L'Italia dai due volti: due pesi e due misure per una Nazione che dovrà crescere ancora molto! (Di sabato 4 marzo 2023) Avviene che pochi tifosi si scontrano lontano dalle città di appartenenza della proprie squadre e subito viene sancita una sanzione (dopo una perentoria opera mediatica) che riguarda una parte importante delle rispettive tifoserie. Accade che viene sancita: Una stangata per le tifoserie di Napoli e Roma dopo gli incidenti avvenuti a seguito dei fatti di Badia al Pino - l’area di sosta dove si sono affrontati i due gruppi di ultras - è arrivato un provvedimento per vietare le trasferte a romanisti e partenopei per i prossimi due mesi. Dopo l’annuncio del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, è arrivata la firma del decreto ministeriale. IL PROVVEDIMENTO Dopo aver preso atto delle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, Piantedosi ha disposto la chiusura, per due, dei settori ospiti degli stadi dove Napoli e Roma disputano gli ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 4 marzo 2023) Avviene che pochi tifosi si scontrano lontano dalle città di appartenenza della proprie squadre e subito viene sancita una sanzione (dopo una perentoria opera mediatica) che riguarda una parte importante delle rispettive tifoserie. Accade che viene sancita: Una stangata per le tifoserie di Napoli e Roma dopo gli incidenti avvenuti a seguito dei fatti di Badia al Pino - l’area di sosta dove si sono affrontati i due gruppi di ultras - è arrivato un provvedimento per vietare le trasferte a romanisti e partenopei per i prossimi due mesi. Dopo l’annuncio del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, è arrivata la firma del decreto ministeriale. IL PROVVEDIMENTO Dopo aver preso atto delle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, Piantedosi ha disposto la chiusura, per due, dei settori ospiti degli stadi dove Napoli e Roma disputano gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : ?????????? ???? ???????????? La tragedia dell’Ucraina, la farsa dell’Italia Un Paese pacifista preso in ostaggio dai NoPax ?? I… - colvieux : @giubileif Franci in Italia abbiamo avuto il regime fascista quindi il fascismo è incostituzionale e l’antifascism… - fattoquotidiano : A un anno dall'inizio del conflitto in Ucraina, il nuovo libro di @marcotravaglio: 'Scemi di guerra. La tragedia de… - Montes1301 : LA SERIE DEI RECORD DI LA1 CHE NON SMETTE DI CONQUISTARE TELESPETTATORI GIOVEDÌ ALLE 22 IN PRIMA SERATA #lapromesa… - Monica59374295 : @matteorenzi ...Infine, la Meloni fa viaggi internazionali dai risultati inesistenti, a differenza di Draghi. Le su… -