L' Inter insegue un nuovo colpo alla Calhanoglu | Marotta insiste

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Ducati, Martin insegue Valentino Rossi. Ciabatti: 'Gli daremo il supporto necessario' - PressReview99 : Roma-Juve è Dybala contro Di Maria: numeri a confronto, il fideo 'insegue' ma i rimpianti sono lontani - ilBiancone… - Luxgraph : Osimhen insegue il record di Trezeguet in Serie A: può succedere in Napoli-Lazio - sportli26181512 : Lazio, Sarri viaggia forte: i numeri lo premiano, battuto pure Inzaghi: Il tecnico biancoceleste è quarto e insegue… - antar3ss : @willy_signori @wazzaCN 4 posto sicuro dove? L'Inter ha 2 sconfitte in più di chi insegue. Con problemi extra campo… -

Per quel che riguarda la trattativa con i catalani, l'vorrebbe proporre un prestito, condizionato al riscatto nella stagione successiva. Il prezzo non dovrebbe comunque superare i 30 milioni di ...E nel lavoro sulla testa dei giocatori Thiago Mottaun pallone praticamente da quando ha ... E poi l', Mourinho, il triplete, la felicità di riscoprirsi campione tra i campioni. Quindi il ...Un oceano che divide la capolista da chi. Quel sogno, che molti pensavano non potesse mai ... e di pieno merito, ottenuta contro l'che poche ora prima aveva sbaragliato il Porto nell'...

Inter, Lautaro forza 100: col Lecce insegue la tripla cifra. E la fascia ... TUTTO mercato WEB

Il segreto del Bologna è nel centrocampo che si evolve in base alle necessità. E nel lavoro sulla testa dei giocatori ...Inter e Juve si stanno muovendo per costruire le squadre della prossima stagione: per ora ci si concentra soprattutto sul colpo a zero ...