L’India | le intuizioni di Meloni e l’opportunità per l’export Parla Quintieri

(Di sabato 4 marzo 2023) “L’Italia ha due carte importanti da giocarsi condelle macchine utensili e delle eccellenze del made in Italy più in generale.fa benissimo a rafforzare i rapporti con questo Paese”. Beniamino, presidente della fondazione Tor Vergata, docente di economia e finanza internazionale nonché membro dell’associazione Italia-India, “benedice” il viaggio della premier e i contenuti che sono emersi a seguito del faccia a faccia con il suo omologo Narendra Modi. Professore, il piano geopolitico intreccia quello economico. Perché puntare sulle esportazioni di macchine utensili e “Made in Italy”? Le macchine utensili sono in qualche modo la punta di diamante della manifattura italiana. Eha assoluto bisogno di questi strumenti anche per realizzare le infrastrutture di cui ...

