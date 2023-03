Liliana Resinovich | occhi puntati su una vecchia testimonianza | cosa sta succedendo

Leggi su tvzap

(Di sabato 4 marzo 2023) Social.puntata su unastaè scomparsa misteriosamente il 14 dicembre 2021 a Trieste, il suo corpo è stato poi ritrovato nel parco dell’ex ospedale psichiatrico San Giovanni il 5 gennaio 2022 all’interno di alcuni sacchi della spazzatura. Per la Procura si tratta di suicidio: la donna, 63 anni, si sarebbe allontanata volontariamente dall’abitazione in cui viveva con il marito, Sebastiano Visintin, e avrebbe messo in atto il suo proposito di togliersi la vita soffocandosi con delle buste in testa. Ma la famiglia si oppone fermamente a questo scenario, sempre più convinti che si tratti di omicidio.Leggi anche: “Quarto Grado”, spuntano le nuove ...