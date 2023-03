Liguria, arbitro picchiato durante una partita: è il secondo caso in pochi giorni (Di sabato 4 marzo 2023) Ancora un altro caso di violenza sui campi da calcio della Liguria, questa volta è accaduto all’arbitro della partita Recco-Atletico San Salvatore, gara di calcio di Seconda Categoria che improvvisamente è stato picchiato e colpito con un pugno dal presidente del Recco. A scatenare tutto sarebbe stato un gol che avrebbe acceso le ire del ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 4 marzo 2023) Ancora un altrodi violenza sui campi da calcio della, questa volta è accaduto all’dellaRecco-Atletico San Salvatore, gara di calcio di Seconda Categoria che improvvisamente è statoe colpito con un pugno dal presidente del Recco. A scatenare tutto sarebbe stato un gol che avrebbe acceso le ire del ... TAG24.

Arbitro picchiato in Liguria, il secondo in pochi giorni Nel caso dell'aggressione dell'arbitro 18enne, il dirigente della Nuova Oregina è stato squalificato fino al 2 marzo 2028. A nulla dunque è valso l'appello del presidente ligure della Lega nazionale ... Arbitro picchiato in Liguria: è il secondo in pochi giorni ...Liguria . A pochi giorni dal pestaggio di un direttore di gara di 18 anni, aggredito da un dirigente di 44 anni in una partita di Under 14 a Genova tra Nuova Oregina e Anpi Casazza, un altro arbitro ...