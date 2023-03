Ligue 1 2022/2023: vittoria casalinga per il Psg nell’anticipo con il Nantes, 4-2 (Di sabato 4 marzo 2023) vittoria casalinga per il Psg nell’anticipo serale della Ligue 1. I parigini si sono infatti imposti per 4-2 contro il Nantes. La gara si è aperta al minuto 12?, con la rete di Messi. Poco dopo Hadjam mette il pallone nella propria porta. Superata la mezz’ora di gioco, il Nantes rientra in gara, con la reti di Blas e Ganago. Alla precisa ora di gioco però, ancora il Psg sfonda, con la rete di testa di Danilo Pereira. Nel finale c’è anche il tempo per l’immancabile rete di Kylian Mbappé: 4-2 il risultato finale. Psg sempre primissimo, Nantes tredicesimo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 marzo 2023)per il Psgserale della1. I parigini si sono infatti imposti per 4-2 contro il. La gara si è aperta al minuto 12?, con la rete di Messi. Poco dopo Hadjam mette il pallone nella propria porta. Superata la mezz’ora di gioco, ilrientra in gara, con la reti di Blas e Ganago. Alla precisa ora di gioco però, ancora il Psg sfonda, con la rete di testa di Danilo Pereira. Nel finale c’è anche il tempo per l’immancabile rete di Kylian Mbappé: 4-2 il risultato finale. Psg sempre primissimo,tredicesimo. SportFace.

PSG - Nantes 3 - 2: diretta live e risultato in tempo reale

La partita PSG - Nantes di sabato 4 marzo 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 26° giornata di Ligue 1 2022 - 2023 PARIGI " Sabato 4 marzo 2023 al Parco dei Principi andrà in scena PSG - Nantes , gara valida per la ventiseiesima giornata della Ligue 1 2022 - 2023: calcio di inizio alle ore 21:...

Psg - Nantes, papera di Donnarumma sul gol di Blas (VIDEO)

Il portiere del Paris Saint - Germain ha commesso un grave errore in occasione del primo gol del Nantes nella sfida valida per la 26esima giornata della Ligue 1 2022/2023 al Parco dei Principi: al 31 ...

PSG – Nantes: ecco le formazioni ufficiali

PSG – Nantes: ecco le formazioni ufficiali della sfida della ventiseiesima giornata di Ligue 1 2022/23 in programma alle 21.00 Al Parco dei Principi va in scena la gara fra PSG e Nantes.