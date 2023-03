Liga: Xavi dimentica il tiki-taka, Simeone lo applaude (Di sabato 4 marzo 2023) Tutto sul Clasico di Coppa del Re terminato 1-0 per il Barcellona di Xavi contro il Real Madrid di Ancelotti In Spagna il tema della settimana è la vittoria contro-natura del Barcellona sul campo del Real Madrid. Quel modesto 35% di possesso palla sta facendo discutere molto, visto che proviene dalla squadra che inventato il tiki-taka fino a far pensare che non fosse possibile altro gioco all’infuori di quello, almeno se vesti il blaugrana. Chiamato a una spiegazione (manco quella modesta percentuale lo avesse portato alla sconfitta!), Xavi non si è nascosto, esprimendo il concetto che vanno bene le idee, poi però ci sono anche gli avversari che possono riuscire a non fartele mettere in pratica: «Non abbiamo tradito la nostra filosofia, sono stati i rivali a costringerci a questa situazione e noi abbiamo risposto ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 marzo 2023) Tutto sul Clasico di Coppa del Re terminato 1-0 per il Barcellona dicontro il Real Madrid di Ancelotti In Spagna il tema della settimana è la vittoria contro-natura del Barcellona sul campo del Real Madrid. Quel modesto 35% di possesso palla sta facendo discutere molto, visto che proviene dalla squadra che inventato ilfino a far pensare che non fosse possibile altro gioco all’infuori di quello, almeno se vesti il blaugrana. Chiamato a una spiegazione (manco quella modesta percentuale lo avesse portato alla sconfitta!),non si è nascosto, esprimendo il concetto che vanno bene le idee, poi però ci sono anche gli avversari che possono riuscire a non fartele mettere in pratica: «Non abbiamo tradito la nostra filosofia, sono stati i rivali a costringerci a questa situazione e noi abbiamo risposto ...

