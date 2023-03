Liga 2022 2023 | Real Sociedad e Cadice si annullano nell’anticipo | 0-0 a San Sebastian

Leggi su sportface

(Di sabato 4 marzo 2023) Reti bianche e 0-0 a Sandella ventiquattresima giornata dellatra. Un risultato che sicuramente non fa piacere ai padroni di casa, sempre terzi in classifica ma con due soli punti raccolti nelle ultime tre giornate. Un punticino invece prezioso per gli ospiti, che danno continuità alla vitttoria sul Vallecano e si portano a +3 sul Valencia terzultimo. La partita non ha regalato tantissime emozioni, ma i motivi di interesse non sono mancati nel secondo tempo grazie ad alcuni episodi che hanno fatto discutere. Su tutti l’intervento del Var al 57? per un presunto tocco di mano in area del: l’arbitro Lahoz, uno dei più esperti del campionato spagnolo, dopo un lungo ...