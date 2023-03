Liceo Carducci | striscione anarchico con Meloni e Valditara a testa in giù Sala | «Solidarietà alla premier e al ministro»

(Di sabato 4 marzo 2023) «La mia totalea Giorgiae a Giuseppe. Loapparso alè un fatto grave. Il rischionon è da sottovalutare. Proprio non è possibile sottovalutarlo». Con queste parole il sindaco di Milano, Beppe, ha commentato all’Ansa loa firma anarchica con la scritta «Ma quale merito, la vostra è solo violenza» e le foto ain giù della presidente del Consiglio e delall’Istruzione Giuseppe, apparso questa mattina, sabato 4 marzo, davanti ai cancelli di undi Milano. «Dopodiché – ha aggiunto – c’è da provare tristezza per i commenti provocatori di alcuni esponenti di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : Lo striscione apparso stamattina al liceo Carducci di Milano, che mostra le immagini del presidente Giorgia Meloni… - ultimora_pol : Beppe #Sala: 'La mia totale solidarietà a Giorgia #Meloni e a Giuseppe #Valditara. Lo striscione apparso al liceo C… - Agenzia_Ansa : Meloni e Valditara a testa in giù, striscione davanti al liceo Carducci a Milano. Scoppia la polemica politica. Il… - i_Stef : RT @AngeloCiocca: Lo striscione apparso stamattina al liceo Carducci di Milano, che mostra le immagini del presidente Giorgia Meloni e del… - Davide_dx99 : RT @HoaraBorselli: Milano: Meloni e Valditara a testa in giù davanti al liceo Carducci. Sullo striscione la scritta 'ma quale merito, la vo… -

'Nella giornata in cui la sinistra variegata e multiforme dei partiti e dei sindacati ha sfilato a Firenze in un corteo 'antifascista', all'ingresso deldi Milano, una istituzione scolastica storica, sono comparsi striscioni con i simboli del movimento anarchico e con rappresentazioni a testa in giù e croci sugli occhi del premier ...A Milano uno striscione davanti alstamani ha mostrato Meloni e Valditara a testa in giù. A Brescia Blocco Studentesco (Casapound) ha accusato la preside dell'Itis Castelli di '...A Milano davanti alè stato esposto uno striscione con la A simboleggiante l'anarchia e con le sagome del presidente del consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro dell'Istruzione, ...

Liceo Carducci, Meloni e Valditara 'appesi' a testa ingiù MilanoToday.it

La nostra tradizione democratica è intessuta di figure straordinarie di uomini e di donne che si sono spesi per la politica. A loro dobbiamo la nostra libertà, della quale sempre più facciamo un trist ...Apparso all'esterno del liceo Carducci: "Ma quale merito, la vostra è solo violenza". Condanne da FdI alla Lega. Ma anche dal sindaco di Milano Sala e da vari esponenti del Pd. Plaude il presidente de ...