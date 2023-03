Libertà vuol dire anche gli architetti russi alla Biennale (Di sabato 4 marzo 2023) La rassegna che nel 2023 è dedicata all’architettura si focalizza, opportunamente, sulle complessità dell’Africa come «laboratorio del futuro». A Venezia però c’è un grave vuoto che, in nome di un’arte non assoggettata alla politica, va colmato. La perdurante assenza della russia dai padiglioni della Biennale Arte, e ora anche alla Biennale Architettura, sembra obbedire alla strategia che ha chiuso le porte della Scala al grande direttore d’orchestra Valerij Gergeiev, quelle dei teatri di Genova, di Bergamo e Brescia al pianista Denis Matsuev: una scelta chiaramente politica in ordine alla nostra posizione atlantica. Ma l’arte e la musica sono le più alte forme di Libertà, soprattutto in Paesi ... Leggi su panorama (Di sabato 4 marzo 2023) La rassegna che nel 2023 è dedicata all’architettura si focalizza, opportunamente, sulle complessità dell’Africa come «laboratorio del futuro». A Venezia però c’è un grave vuoto che, in nome di un’arte non assoggettatapolitica, va colmato. La perdurante assenza dellaa dai padiglioni dellaArte, e oraArchitettura, sembra obbestrategia che ha chiuso le porte della Scala al grandettore d’orchestra Valerij Gergeiev, quelle dei teatri di Genova, di Bergamo e Brescia al pianista Denis Matsuev: una scelta chiaramente politica in ordinenostra posizione atlantica. Ma l’arte e la musica sono le più alte forme di, soprattutto in Paesi ...

