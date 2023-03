Libera ricorda Pasquale Mandato e don Carlo Lombardi vittime della mafia (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Il valore della memoria e quello profondo della giustizia segnalate agli studenti delle Superiori in due diversi momenti egualmente carichi di significati. Prosegue in questa direzione l’impegno di Libera Benevento che oggi ha trasmesso questi messaggi dapprima presso il Liceo Scientifico “Rummo”: questa mattina gli ambienti scolastici di via Santa Colomba hanno ospitato la testimonianza di Maria Grazia Mandato, figlia del maresciallo della Polizia Penitenziaria, Pasquale, ucciso il 5 marzo di 40 fa nel casertano nel corso di un agguato. La Giornata di ricordo e di commozione promossa da Libera Benevento ha quindi vissuto un secondo momento: dopo il primo con gli studenti del Liceo Rummo, se ne è avuto subito dopo un altro con i ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Il valorememoria e quello profondogiustizia segnalate agli studenti delle Superiori in due diversi momenti egualmente carichi di significati. Prosegue in questa direzione l’impegno diBenevento che oggi ha trasmesso questi messaggi dapprima presso il Liceo Scientifico “Rummo”: questa mattina gli ambienti scolastici di via Santa Colomba hanno ospitato la testimonianza di Maria Grazia, figlia del marescialloPolizia Penitenziaria,, ucciso il 5 marzo di 40 fa nel casertano nel corso di un agguato. La Giornata di ricordo e di commozione promossa daBenevento ha quindi vissuto un secondo momento: dopo il primo con gli studenti del Liceo Rummo, se ne è avuto subito dopo un altro con i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... praticasportiva : RT @SporteSaluteSpA: Vincitrice per la quarta volta in carriera della Coppa del Mondo di discesa libera, Sofia Goggia ricorda sempre con gr… - SporteSaluteSpA : Vincitrice per la quarta volta in carriera della Coppa del Mondo di discesa libera, Sofia Goggia ricorda sempre con… - manuilroscio : I prossimi tweet saranno sul raffreddore perché l'altro argomento lo tengo in pausa Comunque è bello avere una nar… - stefano_bisegna : @FratellidItalia @galeazzobignami Sarebbe l’inchiesta sul il “ perché non hanno chiuso tutto”? Quindi non su come h… - Roxystar76 : @SBruganelli @BITCHYFit Sei libera di esprimere qlsiasi opinione ma non serve farlo con toni saccenti e di superior… -