(Di sabato 4 marzo 2023) Massimo, ex plenipotenziaro del M5s in Emilia - Romagna e assessore della giunta Lepore a Bologna, prenderà la tessera del Pd ,a vittoria alle Primarie di Elly. "Come ...

Per l'ex l'esigenza è l'unità: "Vorrei dire che Stefano Bonaccini ha regito alla sconfitta come un vero signore. Nel momento più difficile, in cui sarebbe stato facile lasciarsi andare al ...

L’ex ultras grillino Bugani entra nel Pd: “Convinto dall’onda Schlein” Globalist.it

Massimo Bugani, ex plenipotenziaro del M5s in Emilia-Romagna e assessore della giunta Lepore a Bologna, prenderà la tessera del Pd, convinto dalla vittoria alle Primarie di Elly Schlein ...