Lewis Capaldi interrompe l'esibizione per i tic della sindrome di Tourette, ma i fan lo sorprendono. Lui: "La gente crede che io sia un cocainomane" (VIDEO) (Di sabato 4 marzo 2023) Non riesce a cantare a causa dei tic dovuti alla sindrome di Tourette, ma Lewis Capaldi può contare sull'affetto e il sostegno dei fan che gli "prestano" la voce. Una delle ultime performance dell'artista scozzese è diventata virale proprio per il grande amore che il suo pubblico gli ha dimostrato. È successo durante un concerto a Francoforte. I had no clue he had Tourette's. Good on him for still performing and powering through https://t.co/IXE9kihs8Q — R.J. ???? (@rjgreer17) February 25, 2023 IL VIDEO CHE HA EMOZIONATO I FAN – Capaldi stava intonando la hit Someone You Loved, quando il disturbo di cui soffre ha iniziato a manifestarsi con alcuni tic che lo hanno costretto a interrompersi in diversi punti della canzone. Niente ...

