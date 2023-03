L'Eredità, chi è la campionessa Laura? Lavoro e passioni (Di sabato 4 marzo 2023) Tra i campioni del mese di marzo de L'Eredità 2023 non può certamente mancare all'appello Laura. La donna è arrivata nel game show proprio durante la partecipazione della campionessa vincente Cristina, ritrovandosi a misurarsi con una concorrenza agguerrita e preparata. Sarà riuscita a conseguire qualche vincita? Lavoro, passioni e curiosità, andiamo a scoprire qualcosa sul conto di Laura. Ecco che Lavoro fa Laura de L'Eredità 2023 Laura, sin da quando è arrivata nel programma di mamma Rai, non è passata inosservata. A metterla al centro dei riflettori del pubblico spettatore e del conduttore Insinna sono stati sia il suo stile particolare che il suo modo di essere. Oltre alla sua chioma rosa, infatti, in tanti sono ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 4 marzo 2023) Tra i campioni del mese di marzo de L'2023 non può certamente mancare all'appello. La donna è arrivata nel game show proprio durante la partecipazione dellavincente Cristina, ritrovandosi a misurarsi con una concorrenza agguerrita e preparata. Sarà riuscita a conseguire qualche vincita?e curiosità, andiamo a scoprire qualcosa sul conto di. Ecco chefade L'2023, sin da quando è arrivata nel programma di mamma Rai, non è passata inosservata. A metterla al centro dei riflettori del pubblico spettatore e del conduttore Insinna sono stati sia il suo stile particolare che il suo modo di essere. Oltre alla sua chioma rosa, infatti, in tanti sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... insinnaflavio : Il sorriso di Fabrizio. Sempre. ??La Famiglia de L’Eredita’. Grazie a tutti. Anche a chi nella foto non c’è. Ma c’è… - CorriereCitta : L’Eredità, chi è il campione di stasera? Montepremi e parola vincente della ghigliottina di sabato 4 marzo 2023 - fortuna78972254 : RT @insinnaflavio: Il sorriso di Fabrizio. Sempre. ??La Famiglia de L’Eredita’. Grazie a tutti. Anche a chi nella foto non c’è. Ma c’è. ??… - simopog1 : RT @insinnaflavio: Il sorriso di Fabrizio. Sempre. ??La Famiglia de L’Eredita’. Grazie a tutti. Anche a chi nella foto non c’è. Ma c’è. ??… - News_24it : ROMA – Rifiuti: il problema principale da risolvere per l'amministrazione Rocca secondo i cittadini romani e lazial… -

