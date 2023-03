Leonardo//thek@, una piattaforma digitale per esplorare il Codice Atlantico (Di sabato 4 marzo 2023) Per superare le impervie difficoltà che presenta la consultazione del Codice Atlantico – una risorsa fondamentale per la comprensione non solo della mente di Leonardo, ma dell’intera cultura del Rinascimento – il Laboratorio Multimediale del Museo Galileo ha messo a punto la piattaforma informatica che ospita la biblioteca digitale di nuova generazione denominata Leonardo//thek@. L’utilizzazione di questa piattaforma innovativa sarà successivamente estesa all’intero corpus dei manoscritti vinciani.Ideato e posto sotto la direzione scientifica di Paolo Galluzzi e affidato al coordinamento generale di Andrea Bernardoni, Leonardo//thek@ è un progetto sviluppato dal Museo Galileo in collaborazione con la Commissione ... Leggi su ildenaro (Di sabato 4 marzo 2023) Per superare le impervie difficoltà che presenta la consultazione del– una risorsa fondamentale per la comprensione non solo della mente di, ma dell’intera cultura del Rinascimento – il Laboratorio Multimediale del Museo Galileo ha messo a punto lainformatica che ospita la bibliotecadi nuova generazione denominata//@. L’utilizzazione di questainnovativa sarà successivamente estesa all’intero corpus dei manoscritti vinciani.Ideato e posto sotto la direzione scientifica di Paolo Galluzzi e affidato al coordinamento generale di Andrea Bernardoni,//@ è un progetto sviluppato dal Museo Galileo in collaborazione con la Commissione ...

Online la nuova piattaforma digitale su Leonardo da Vinci È online da oggi la Leonardo//thek@, una piattaforma digitale per esplorare il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, la sua più ampia raccolta di carte formata alla fine del XVI secolo dallo scultore Pompeo Leoni. Leonardo//thek@, il Codice Atlantico di Leonardo in digitale Arte Magazine E' online la piattaforma digitale su Leonardo da Vinci Firenze, 1 marzo 2023 – Una nuova piattaforma su Leonardo da Vinci, con la più ampia raccolta di carte formata alla fine del XVI secolo dallo scultore Pompeo Leoni. Si chiama 'Leonardo//thek@' ed è ... Leonardo//thek@: una bussola nel caos creativo del genio vinciano È consultabile online Leonardo//thek@, la nuova piattaforma digitale per scoprire il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci.