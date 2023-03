Leo Messi | minacce dalla criminalità organizzata e spari contro il negozio della moglie

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ManagingBarca : ?? Leo Messi on IG: - Ligue1_ENG : Leo Messi, simply #TheBest ? - ManagingBarca : ?? Leo Messi on IG: - holuwabanji_ : @Peshubapp Leo Messi ?? - Sayanta86760194 : @enezsarioglu @Siimens_ @EAFIFAMOBILE Leo Messi?? -

... il tatuaggio dedicato ai figli A PARIGI Fotogallery - Gigio Donnarumma, guarda il party di compleanno conIN CRISI CON IL MARITO Fotogallery - Elisabetta Canalis beccata a Milano con il ...Il pm Deha evidenziato che i nomi di La Cascia e Sammartano sono quelli che in più indagini sono statiin relazione diretta all'allora latitante Matteo Messina Denaro. 'Quando Giambalvo ...Roma, 3 mar - Il calciatore e fuoriclasse argentino, Lionel ', è finito nel mirino della criminalità organizzata . Nella giornata di ieri, sono stati esplosi diversi colpi di pistola contro la vetrina del negozio di alimentari di famiglia e ha ...

Ancora protagonista Lionel Messi che, dopo aver trionfato nella kermesse parigina del FIFA The Best Awards, è tornato a far parlare di sé. Ad attirare l'attenzione, però, non sono state le sue gesta s ...L’Inter e l’Argentina si fregano le mani perché possono godere di uno dei giovani più promettenti in circolazione, ossia Valentin Carboni L’Inter e l’Argentina si fregano le mani perché possono godere ...