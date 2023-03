L’emergenza dei pronto soccorso è diventata routine, la lettera di 288 medici toscani: “Pronti a dimetterci tutti” (Di sabato 4 marzo 2023) L’emergenza dei pronto soccorso è diventata routine e a queste condizioni è impossibile continuare a lavorare. Lo dice chiaramente la lettera inviata da 288 medici dei reparti di emergenza-urgenza toscani al governo Meloni e alla Regione Toscana. Si tratta di un ultimatum a tutti gli effetti: o ci saranno presto dei provvedimenti o il 90% del totale dei medici che lavorano nei pronto soccorso si dimetteranno in massa. “Se la situazione resta quella attuale, tutti noi siamo destinati ad abbandonare e allora tanto vale farlo insieme”, scrivono i camici bianchi, sottolineando come negli ultimi anni il flusso di professionisti in uscita dal Sistema Sanitario Nazionale sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023)deie a queste condizioni è impossibile continuare a lavorare. Lo dice chiaramente lainviata da 288dei reparti di emergenza-urgenzaal governo Meloni e alla Regione Toscana. Si tratta di un ultimatum agli effetti: o ci saranno presto dei provvedimenti o il 90% del totale deiche lavorano neisi dimetteranno in massa. “Se la situazione resta quella attuale,noi siamo destinati ad abbandonare e allora tanto vale farlo insieme”, scrivono i camici bianchi, sottolineando come negli ultimi anni il flusso di professionisti in uscita dal Sistema Sanitario Nazionale sia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : L’emergenza dei pronto soccorso è diventata routine, la lettera di 288 medici toscani: “Pronti a dimetterci tutti” - MarcoCantamessa : RT @atlanticomag: Processare l’emergenza: ma l’inchiesta di Bergamo sbaglia mira Mentre un po' ovunque l'utilità dei lockdown è messa in d… - jimmomo : RT @atlanticomag: Processare l’emergenza: ma l’inchiesta di Bergamo sbaglia mira Mentre un po' ovunque l'utilità dei lockdown è messa in d… - Amadeus1889 : RT @atlanticomag: Processare l’emergenza: ma l’inchiesta di Bergamo sbaglia mira Mentre un po' ovunque l'utilità dei lockdown è messa in d… - atlanticomag : Processare l’emergenza: ma l’inchiesta di Bergamo sbaglia mira Mentre un po' ovunque l'utilità dei lockdown è mess… -

Ucraina, assedio Bakhmut: scontri dentro la città ... ha riferito il servizio di emergenza ucraino regionale. Un ... Un missile russo S - 300 aveva colpito l'edificio nelle prime ore ... che ha effettuato un conteggio nome per nome dei morti insieme a ... Ucraina - Russia, assedio Bakhmut: scontri dentro la città ... ha riferito il servizio di emergenza ucraino regionale. Un ... Un missile russo S - 300 aveva colpito l'edificio nelle prime ore di ... che ha effettuato un conteggio nome per nome dei morti insieme a ... Sale a 10 il bilancio degli attacchi a Zaporizhzhia, anche un bambino Lo ha affermato su Facebook l'Ufficio statale per i servizi di ...su Facebook l'Ufficio statale per i servizi di emergenza nella ...hanno recuperato da sotto le macerie altri tre corpi dei suoi ... ... ha riferito il servizio diucraino regionale. Un ... Un missile russo S - 300 aveva colpito'edificio nelle prime ore ... che ha effettuato un conteggio nome per nomemorti insieme a ...... ha riferito il servizio diucraino regionale. Un ... Un missile russo S - 300 aveva colpito'edificio nelle prime ore di ... che ha effettuato un conteggio nome per nomemorti insieme a ...Lo ha affermato su Facebook'Ufficio statale per i servizi di ...su Facebook'Ufficio statale per i servizi dinella ...hanno recuperato da sotto le macerie altri tre corpisuoi ... L'emergenza dei pronto soccorso è diventata routine, la lettera di ... Il Fatto Quotidiano