Legacoop: Simone Gamberini eletto nuovo presidente

Simone Gamberini è stato eletto nuovo presidente di Legacoop nazionale. Come si legge in una nota, l'elezione è avvenuta per acclamazione da parte della direzione nominata dal 41esimo Congresso dell'...

Legacoop nazionale, Gamberino eletto nuovo presidente

È Simone Gamberini il nuovo presidente di Legacoop nazionale. Lo ha eletto all'unanimità la Direzione nominata dal 41° Congresso dell'organizzazione cooperativa. Gamberini succede a Mauro Lusetti.

Il congresso nazionale

Lo stato del sistema cooperativo italiano è stato approfondito nel corso del 41° congresso nazionale di Legacoop, che vedrà alla conclusione di oggi Simone Gamberini subentrare.

Legacoop: Gardini, auguri a neo presidente Gamberini

"Auguri di buon lavoro a Simone Gamberini nuovo presidente di Legacoop che continuerà a trovare in Confcooperative l'associazione per proseguire il percorso di Alleanza Cooperative italiane che resta..."

Rimettere la cooperazione al centro dell'agenda del Paese.