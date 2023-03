Legacoop: "La cooperativa torni al centro dell'agenda del Paese" (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar. (askanews) - Rimettere l'impresa cooperativa al centro dell'agenda politica del Paese. Dignità del lavoro e servizi pubblici di qualità. Superare i meccanismi di massimo ribasso delle gare, che scaricano i problemi su aziende e lavoratori. Il tutto in un quadro in cui, nonostante le incertezze, il mondo delle cooperative può e vuole riprendere un percorso di crescita. Sono alcuni dei messaggi chiave del 41esimo Congresso nazionale di Legacoop, l'associazione che riunisce oltre 15mila imprese cooperative. Il presidente uscente, Mauro Lusetti, spiega le prospettive che in questa fase le associate si trovano di fronte. "Noi riteniamo che complessivamente l'economia può avere una sua una sua tenuta anche nel 2023 ci sono viviamo nell'era ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar. (askanews) - Rimettere l'impresaalpolitica del. Dignità del lavoro e servizi pubblici di qualità. Superare i meccanismi di massimo ribassoe gare, che scaricano i problemi su aziende e lavoratori. Il tutto in un quadro in cui, nonostante le incertezze, il mondoe cooperative può e vuole riprendere un percorso di crescita. Sono alcuni dei messaggi chiave del 41esimo Congresso nazionale di, l'associazione che riunisce oltre 15mila imprese cooperative. Il presidente uscente, Mauro Lusetti, spiega le prospettive che in questa fase le associate si trovano di fronte. "Noi riteniamo che complessivamente l'economia può avere una sua una sua tenuta anche nel 2023 ci sono viviamo nell'era ...

