Legacoop: "La cooperativa torni al centro dell'agenda del Paese" (Di sabato 4 marzo 2023) Rimettere l'impresa cooperativa al centro dell'agenda politica del Paese. Dignità del lavoro e servizi pubblici di qualità. Superare i meccanismi di massimo ribasso delle gare, che scaricano i ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) Rimettere l'impresaalpolitica del. Dignità del lavoro e servizi pubblici di qualità. Superare i meccanismi di massimo ribassoe gare, che scaricano i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TashiBcn : RT @mauro_lusetti: Oggi in occasione del 41° Congresso #Legacoop lancia il “Manifesto del lavoro cooperativo”, una carta dei valori sul fut… - LegaCoopLazio : RT @mauro_lusetti: Oggi in occasione del 41° Congresso #Legacoop lancia il “Manifesto del lavoro cooperativo”, una carta dei valori sul fut… - massimolegacoop : Simone #Gamberini neo presidente @LegacoopN chiude i lavori del 41° Congresso. #labuonacooperazione #cooperazione… - StefaniaMarcone : RT @LegaCoopLazio: Daniela Angher, coordinatrice del settore dei Servizi in Legacoop Lazio e Presidente di Fenix Pharma, unica cooperativa… - LegaCoopLazio : Daniela Angher, coordinatrice del settore dei Servizi in Legacoop Lazio e Presidente di Fenix Pharma, unica coopera… -