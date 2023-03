Lega Basket A, ventesima giornata: programma e diretta tv (Di sabato 4 marzo 2023) Tra la Final Eight di Coppa Italia e gli impegni deputati alle Nazionali di Basket, il nostro campionato della palla a spicchi è fermo da quasi un mese. In questo weekend, però, la pallacanestro tornerà sui parquet dei vari palazzetti italiani con la ventesima giornata della Lega Basket A. Sono diverse le sfide interessanti che si disputeranno tra sabato e domenica: ecco tutto quello che c’è da sapere con il programma e la diretta tv. Lega Basket A, ventesima giornata: apre Sassari-Venezia, chiude Bologna-Tortona (Credi foto – Lega Basket.it)Apre questa giornata il match in terra sarda tra Sassari e Venezia che calamiterà le attenzioni in questo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 marzo 2023) Tra la Final Eight di Coppa Italia e gli impegni deputati alle Nazionali di, il nostro campionato della palla a spicchi è fermo da quasi un mese. In questo weekend, però, la pallacanestro tornerà sui parquet dei vari palazzetti italiani con ladellaA. Sono diverse le sfide interessanti che si disputeranno tra sabato e domenica: ecco tutto quello che c’è da sapere con ile latv.A,: apre Sassari-Venezia, chiude Bologna-Tortona (Credi foto –.it)Apre questail match in terra sarda tra Sassari e Venezia che calamiterà le attenzioni in questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Montraa_ : @frafou95MXer Boh secondo te il miglior giocatore della lega non è un gran giocatore di basket.. - Lazio_TV : In casa la capolista della Serie B, Real Sebastiani Rieti - giornivariabili : @CorriereG Negli USA, nel baseball, nel basket e nel football l’importanza dei numeri è anche maggiore (es. contrat… - orso_marino : RT @OlimpiaMiNews: Si è svolta a Bologna in presenza la Assemblea della Lega Basket. Decise le date dei playoff della stagione di Serie A i… - 12Gius12 : @MaurizioLiccia8 @CampiMinati Hai detto talmente tante boiate che mi vergogno io per te: 1. Se uno agisce al limite… -