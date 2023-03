Lecce | Baroni alla vigilia | “Vogliamo fare bene | ma difficilmente l’Inter sbaglia due volte”

(Di sabato 4 marzo 2023) Marcoè intervenuto in conferenza stampadella sfida tra il suo, in programma a San Siro. “La squadra è in buone condizioni, ci siamo preparati per quella che sarà una partita complicata, dove però c’è voglia di. Affrontiamo una squadra motivata dopo una sconfitta,no due. Noi proveremo ala nostra partita, mettendoci entusiasmo e voglia di far”. Sulle scelte e gli indisponibili: “Mancheranno Baschirotto, che è squalificato, Dermaku, Pongracic e Persson. Ma siamo molto contenti della rosa che abbiamo a disposizione, anche i nuovi arrivati si sono inseriti...

Tutti dobbiamo fare uno spettacolo nel modo giusto contraddistinguendo il popolo salentino e i tifosi del Lecce”. DIFESA. “Noi siamo contenti di Ceccaroni e Romagnoli, si sono inseriti bene dal punto ...Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato fra Inter e Lecce. Di seguito le ...