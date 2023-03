Le vittorie di Spalletti nella Serie A: il tecnico più vincente degli ultimi anni (Di sabato 4 marzo 2023) Calciomani italiani in rampa di lancio! Nelle Top 5 leghe europee, sono numerosi gli allenatori di successo che si sono succeduti negli ultimi tre anni, ma sono gli italiani a farla da padrone nella media vittoria per gara tra Serie A e campionati esteri di rilievo. E non solo, perché in testa alla classifica si è insinuato Luciano Spalletti, nonostante la sconfitta interna di ieri contro la Lazio. Il tecnico di Certaldo si sta facendo largo e dimostrando il suo valore con il Napoli, in testa al campionato e piede ai quarti di Champions League. La sua speranza è di conquistare il primo scudetto della carriera, mantenendo un’impressionante media di 0.68 vittorie per gara, alzata grazie all’ottimo rendimento del 2022-23. Ma non è solo Spalletti a far ... Leggi su justcalcio (Di sabato 4 marzo 2023) Calciomani italiani in rampa di lancio! Nelle Top 5 leghe europee, sono numerosi gli allenatori di successo che si sono succeduti neglitre, ma sono gli italiani a farla da padronemedia vittoria per gara traA e campionati esteri di rilievo. E non solo, perché in testa alla classifica si è insinuato Luciano, nonostante la sconfitta interna di ieri contro la Lazio. Ildi Certaldo si sta facendo largo e dimostrando il suo valore con il Napoli, in testa al campionato e piede ai quarti di Champions League. La sua speranza è di conquistare il primo scudetto della carriera, mantenendo un’impressionante media di 0.68per gara, alzata grazie all’ottimo rendimento del 2022-23. Ma non è soloa far ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcullo02 : RT @Vicidominus: Sarri + Spalletti sulla panchina del Napoli: • 228 partite • 152 vittorie • 36 pareggi • 2.16 media punti a partit… - EwestRest : @sscnapoli Forza ragazzi, come con l'Inter, altre 8 vittorie consecutive e vinciamo lo scudetto. Ricordatevi il 'fa… - Vicidominus : Sarri + Spalletti sulla panchina del Napoli: • 228 partite • 152 vittorie • 36 pareggi • 2.16 media punti a… - RobStylesP1 : RT @duemiladieci1: @MarcoReNer_azz Quello che ha fatto va ben oltre le vittorie. Per una volta abbiamo preso a schiaffi i media marci del s… - MarcoReNer_azz : RT @duemiladieci1: @MarcoReNer_azz Quello che ha fatto va ben oltre le vittorie. Per una volta abbiamo preso a schiaffi i media marci del s… -