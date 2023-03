Le vittime di Cutro hanno diritto a una degna sepoltura e i familiari ad un luogo in cui piangerli (Di sabato 4 marzo 2023) Sono passati sette giorni dal naufragio di Steccato di Cutro e si avvicina sempre più la data in cui le sessantanove salme verranno tumulate. Come Comitato 3 ottobre abbiamo visto in seguito al naufragio del 3 e 11 ottobre 2013 a Lampedusa, come le salme siano state inumate in innumerevoli cimiteri della Sicilia lontani l’uno dall’altro centinaia di chilometri. Per i parenti delle persone morte e scomparse da quel giorno è iniziata una “macabra caccia al tesoro” per sapere dove fossero stati sepolti i loro cari. Alla luce di questa triste consapevolezza, siamo a chiedere alle Autorità: al sindaco di Cutro, alla Prefetta di Crotone, alla Procura della Repubblica di Crotone che le salme non vengano sepolte in decine e decine di cimiteri sparsi in tutta la Regione e che vengano resi pubblici i luoghi di sepoltura in modo che i parenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Sono passati sette giorni dal naufragio di Steccato die si avvicina sempre più la data in cui le sessantanove salme verranno tumulate. Come Comitato 3 ottobre abbiamo visto in seguito al naufragio del 3 e 11 ottobre 2013 a Lampedusa, come le salme siano state inumate in innumerevoli cimiteri della Sicilia lontani l’uno dall’altro centinaia di chilometri. Per i parenti delle persone morte e scomparse da quel giorno è iniziata una “macabra caccia al tesoro” per sapere dove fossero stati sepolti i loro cari. Alla luce di questa triste consapevolezza, siamo a chiedere alle Autorità: al sindaco di, alla Prefetta di Crotone, alla Procura della Repubblica di Crotone che le salme non vengano sepolte in decine e decine di cimiteri sparsi in tutta la Regione e che vengano resi pubblici i luoghi diin modo che i parenti ...

