Le specie sono tantissime, alcune adatte anche ai nostri giardini. Richiedono poche cure, e in cambio danno molto: si usano per costruire e in cucina (Di sabato 4 marzo 2023) Un panda che sgranocchia canne e foglioline. È questa la prima immagine evocata dalla parola "bambù". Chi ama la cucina orientale sa che i germogli sono gustosi anche per il palato umano. Ma le nostre conoscenze spesso si fermano qui, immaginando che si tatti di un'unica pianta. Niente di più sbagliato: esistono circa 1200 specie che crescono in ogni angolo del pianeta, alcune resistenti al caldo equatoriale, altre a temperature polari fino a meno 20 gradi. Una foresta di bambù in Asia. (Getty Images) Tutti i bambù del mondo A discolpa di noi europei, il nostro è il solo continente in cui non esiste una specie autoctona. Forse per questo ci siamo accorti in ritardo di questa pianta: il primo esemplare a mettere piede in Europa è stato il Phyllostachys nigra, o bambù nero, nel 1827.

