Le protezioni dei guardrail dell’autostrada riportano un disegno particolare: ci hai mai fatto caso? Ecco a che cosa serve (Di sabato 4 marzo 2023) Perché sulle protezioni dei guardrail in autostrada sono applicate delle sagome nere? E perché il soggetto è sempre lo stesso? Le barriere trasparenti che vengono montate sui guardrail delle autostrade sono realizzate in speciali materiali fono assorbenti. Servono, quindi, a proteggere le abitazioni che si trovano lungo l’autostrada dal rumore prodotto dai veicoli in transito. Nella maggior parte dei casi questi pannelli sono trasparenti, allo scopo di non deturpare il paesaggio e non togliere luce alle abitazioni. Le barriere fonoassorbenti in autostrada presentano dei disegni Grantennistoscana.itCome accade sempre, però, nel momento in cui si cerca di risolvere alcuni problemi, si finisce per crearne altri. Le barriere fonoassorbenti che si utilizzano in autostrada e spesso anche sulle strade sopraelevate, raggiungono altezze ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 4 marzo 2023) Perché sulledeiin autostrada sono applicate delle sagome nere? E perché il soggetto è sempre lo stesso? Le barriere trasparenti che vengono montate suidelle autostrade sono realizzate in speciali materiali fono assorbenti. Servono, quindi, a proteggere le abitazioni che si trovano lungo l’autostrada dal rumore prodotto dai veicoli in transito. Nella maggior parte dei casi questi pannelli sono trasparenti, allo scopo di non deturpare il paesaggio e non togliere luce alle abitazioni. Le barriere fonoassorbenti in autostrada presentano dei disegni Grantennistoscana.itCome accade sempre, però, nel momento in cui si cerca di risolvere alcuni problemi, si finisce per crearne altri. Le barriere fonoassorbenti che si utilizzano in autostrada e spesso anche sulle strade sopraelevate, raggiungono altezze ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : In 8 anni la UE ha intimato ai Paesi membri: - 105 volte di ridurre le pensioni e aumentare l’età pensionabile - 63… - MimmoMattioli : @Ottobre1990 @Libero_official ? L’art. 53 afferma che chiunque (anche gli stranieri e gli apolidi) svolga un’attivi… - Alessan70731327 : RT @Gitro77: In 8 anni la UE ha intimato ai Paesi membri: - 105 volte di ridurre le pensioni e aumentare l’età pensionabile - 63 di tagliar… - borghignonne : RT @Gitro77: In 8 anni la UE ha intimato ai Paesi membri: - 105 volte di ridurre le pensioni e aumentare l’età pensionabile - 63 di tagliar… - irrisolvibile : @Leryn23212354 Solo nella tua fantasia. Senza protezioni non esisterebbe la squadra dei burinazzi aborto di un vibr… -