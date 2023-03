Le parole di Tiziano Ferro per Maria De Filippi dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo: “Dolore e sconcerto” (Di sabato 4 marzo 2023) C’è Posta Per Te torna in TV sabato 4 marzo, dopo una settimana di pausa. Maria De Filippi torna in televisione dopo esserci chiusa nel suo Dolore dopo la scomparsa dell’amore di una vita, Maurizio Costanzo. Per la ripresa del suo People show – già preventivamente registrato – Maria ha scelto di raccontare una storia bellissima che vede tra i suoi protagonisti Tiziano Ferro. La puntata di C’è Posta Per Te con Tiziano Ferro, in realtà, sarebbe dovuta arrivare su Canale 5 in concomitanza con la finale di Sanremo 2023. Poi, all’ultimo minuto, si decise di trasmettere la puntata con ospite Renato Zero e quella che vedeva la partecipazione di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 4 marzo 2023) C’è Posta Per Te torna in TV sabato 4 marzo,una settimana di pausa.Detorna in televisioneesserci chiusa nel suoladell’amore di una vita,. Per la ripresa del suo People show – già preventivamente registrato –ha scelto di raccontare una storia bellissima che vede tra i suoi protagonisti. La puntata di C’è Posta Per Te con, in realtà, sarebbe dovuta arrivare su Canale 5 in concomitanza con la finale di Sanremo 2023. Poi, all’ultimo minuto, si decise di trasmettere la puntata con ospite Renato Zero e quella che vedeva la partecipazione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Glicine00153383 : RT @ScrivoArte: Allora ogni tanto, se mi vuoi parlare, mettiti da una parte, chiudi gli occhi e cercami. Ci si parla. Ma non nel linguaggio… - AntonellaLaTor6 : RT @ScrivoArte: Allora ogni tanto, se mi vuoi parlare, mettiti da una parte, chiudi gli occhi e cercami. Ci si parla. Ma non nel linguaggio… - AnnaxLGxTS : RT @ScrivoArte: Allora ogni tanto, se mi vuoi parlare, mettiti da una parte, chiudi gli occhi e cercami. Ci si parla. Ma non nel linguaggio… - Piegheperse : RT @ScrivoArte: Allora ogni tanto, se mi vuoi parlare, mettiti da una parte, chiudi gli occhi e cercami. Ci si parla. Ma non nel linguaggio… - ScrivoArte2 : RT @ScrivoArte: Allora ogni tanto, se mi vuoi parlare, mettiti da una parte, chiudi gli occhi e cercami. Ci si parla. Ma non nel linguaggio… -