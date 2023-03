LDA: “Inizio a cantare e scappano tutti, da 500 persone sono rimaste 3 nel locale” (Di sabato 4 marzo 2023) L’avventura ad Amici i dischi d’oro, la partecipazione al Festival di Sanremo, ma per LDA non è sempre stato tutto così facile e positivo. Circa tre anni fa il figlio di Gigi D’Alessio ha avuto una brutta esperienza in un locale di Napoli. Nella sua ospitata a Ciao Maschio di Nunzio De Girolamo, il 20enne ha raccontato che una volta ha cantato davanti a 500 persone, ma che dopo pochi minuti sono scappati tutti e sono rimaste solo 3 persone, di cui 2 suoi amici. Insomma, un vero successo, un Inizio col botto. Questa serata andata male ha segnato parecchio LDA, che per mesi non ha ascoltato o fatto musica. Le cose sono cambiate quando il giovane ha scritto Quello che fa Male, pezzo che poi ha presentato ad Amici di Maria. LDA: “Da 500 ... Leggi su biccy (Di sabato 4 marzo 2023) L’avventura ad Amici i dischi d’oro, la partecipazione al Festival di Sanremo, ma per LDA non è sempre stato tutto così facile e positivo. Circa tre anni fa il figlio di Gigi D’Alessio ha avuto una brutta esperienza in undi Napoli. Nella sua ospitata a Ciao Maschio di Nunzio De Girolamo, il 20enne ha raccontato che una volta ha cantato davanti a 500, ma che dopo pochi minutiscappatisolo 3, di cui 2 suoi amici. Insomma, un vero successo, uncol botto. Questa serata andata male ha segnato parecchio LDA, che per mesi non ha ascoltato o fatto musica. Le cosecambiate quando il giovane ha scritto Quello che fa Male, pezzo che poi ha presentato ad Amici di Maria. LDA: “Da 500 ...

