Lazio, Vecino e l’acuto da secondo posto (Di sabato 4 marzo 2023) La Lazio fa l’impresa sul campo della capolista Napoli e lancia un segnale per la zona Champions League La Lazio fa l’impresa sul campo della capolista Napoli e lancia un segnale per la zona Champions League. La rete di Vecino ha squarciato il cielo azzurro e regalato ai biancocelesti una vittoria importante e non solo per la classifica. Battere la capolista porta energie ed entusiasmo oltre ad aver alzato il morale. Ora i laziali sono al secondo posto in campionato in piena zona Champions. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 marzo 2023) Lafa l’impresa sul campo della capolista Napoli e lancia un segnale per la zona Champions League Lafa l’impresa sul campo della capolista Napoli e lancia un segnale per la zona Champions League. La rete diha squarciato il cielo azzurro e regalato ai biancocelesti una vittoria importante e non solo per la classifica. Battere la capolista porta energie ed entusiasmo oltre ad aver alzato il morale. Ora i laziali sono alin campionato in piena zona Champions. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : Gol Lazio, Vecino 67’ | #NapoliLazio 0-1 ?? #ForzaNapoliSempre - CB_Ignoranza : In un venerdì sera di inizio marzo il Napoli perde a sorpresa la sua seconda partita in campionato contro la Lazio… - pisto_gol : Il #Napoli cade per la 2^volta contro un’ottima #Lazio, che #Sarri ha disposto alla perfezione per neutralizzare il… - CalcioNews24 : #Lazio, #Vecino e l'acuto da secondo posto?? - cagliarilivemag : -