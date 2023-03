Lazio: Sarri, vinto con personalità e coraggio (Di sabato 4 marzo 2023) Soddisfatto a fine gara Maurizio Sarri, ex tecnico azzurro che si è tolto la soddisfazione di vincere al Maradona e vendicare il 2 - 1 subito in casa all'andata: "Si giocano partite estremamente ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) Soddisfatto a fine gara Maurizio, ex tecnico azzurro che si è tolto la soddisfazione di vincere al Maradona e vendicare il 2 - 1 subito in casa all'andata: "Si giocano partite estremamente ...

