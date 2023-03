Lazio, Sarri: «La classifica? Preferisco andare a letto. Vincere qui è speciale» (Di sabato 4 marzo 2023) Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha analizzato la vittoria della sua squadra sul campo del Napoli: le sue parole Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul campo del Napoli. PARTITA – «Io nelle ultime 3 partite ho cambiato 21 giocatori, poi basta vedere la panchina che ho io e quella del Napoli. La vittoria significa 3 punti, molto importanti contro una squadra che sta facendo un campionato a parte. Per sono punti importantissimi, abbiamo fatto una partita di alto livello. Dal punto di vista tecnico secondo me possiamo fare anche meglio». classifica – «La classifica attuale mi fa pensare che è ora di andare a letto perchè martedì giochiamo in coppa e teniamo anche quella. Oggi la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 marzo 2023) Maurizio, allenatore della, ha analizzato la vittoria della sua squadra sul campo del Napoli: le sue parole Maurizio, tecnico della, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul campo del Napoli. PARTITA – «Io nelle ultime 3 partite ho cambiato 21 giocatori, poi basta vedere la panchina che ho io e quella del Napoli. La vittoria significa 3 punti, molto importanti contro una squadra che sta facendo un campionato a parte. Per sono punti importantissimi, abbiamo fatto una partita di alto livello. Dal punto di vista tecnico secondo me possiamo fare anche meglio».– «Laattuale mi fa pensare che è ora diperchè martedì giochiamo in coppa e teniamo anche quella. Oggi la ...

