Lazio, Romagnoli: "Abbiamo fatto una bellissima partita, sapevamo che il Napoli con Osimhen.." (Di sabato 4 marzo 2023) Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria contro il Napoli, ecco le sue parole: "La tenuta difensiva nasce dal quotidiano, ci alleniamo ogni giorno. Abbiamo fatto una bellissima partita, siamo stati molto bravi, sapevamo che loro in profondità con Osimhen sono fortissimi. Se davanti a noi fanno un buon lavoro noi siamo facilitati, l'importante era stare alti, da questo punto di vista Abbiamo fatto un lavoro spettacolare". Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 4 marzo 2023) Alessio, difensore della, ha parlato ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria contro il, ecco le sue parole: "La tenuta difensiva nasce dal quotidiano, ci alleniamo ogni giorno.una, siamo stati molto bravi,che loro in profondità consono fortissimi. Se davanti a noi fanno un buon lavoro noi siamo facilitati, l'importante era stare alti, da questo punto di vistaun lavoro spettacolare".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #NapoliLazio, parla nel post partita anche #Romagnoli - sportli26181512 : Lazio, RomagnolI: 'Difesa spettacolare. Ecco di chi è il merito': Il difensore, tornato in campo al Maradona dopo l… - LALAZIOMIA : Lazio, RomagnolI: 'Difesa spettacolare. Ecco di chi è il merito' - LALAZIOMIA : Lazio, Romagnoli: 'Grande prova, lavoriamo per partite così' - cavs1899 : RT @_talebanikov: La Lazio con quattro scappati è seconda in classifica. Vittoria in casa dello schiacciasassi Napoli. Seconda miglior di… -