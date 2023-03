Lavrov in versione comica: “La guerra l’avete iniziata voi occidentali”. E la platea ride di gusto (video) (Di sabato 4 marzo 2023) “Stiamo cercando di fermare la guerra iniziata contro di noi, con lo sfruttamento del popolo ucraino…”. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov parla a New Delhi e la platea del convegno Raisina Dialogue ride apertamente. Il numero 1 della diplomazia di Mosca propone la sua ‘versione’ relativa al conflitto con l’Ucraina. Le parole, a giudicare dalla reazione dei presenti, non sono convincenti. Lavrov parla di guerra “subìta” dalla Russia, la platea ride “La guerra che stiamo cercando di fermare e che è stata iniziata dall’Occidente contro di noi usando gli ucraini, ovviamente, ha influenzato la politica russa, compresa la politica energetica”, dice ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 marzo 2023) “Stiamo cercando di fermare lacontro di noi, con lo sfruttamento del popolo ucraino…”. Il ministro degli Esteri russo Sergeiparla a New Delhi e ladel convegno Raisina Dialogueapertamente. Il numero 1 della diplomazia di Mosca propone la sua ‘’ relativa al conflitto con l’Ucraina. Le parole, a giudicare dalla reazione dei presenti, non sono convincenti.parla di“subìta” dalla Russia, la“Lache stiamo cercando di fermare e che è statadall’Occidente contro di noi usando gli ucraini, ovviamente, ha influenzato la politica russa, compresa la politica energetica”, dice ...

