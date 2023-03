Latina, insegnante fuma una canna e la passa agli studenti: condannata a 2 anni e 8 mesi (Di sabato 4 marzo 2023) fuma una canna e la passa ad alcuni studenti minorenni, è il gesto fatto da un’insegnante di Latina che ora viene condannata a 2 anni e 8 mesi di carcere. La vicenda risale al 2020. Una delle studentesse aveva infatti denunciato il fatto alle forze dell’ordine che avevano iniziato un’indagine per accertare i fatti. Le ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 4 marzo 2023)unae laad alcuniminorenni, è il gesto fatto da un’diche ora vienea 2e 8di carcere. La vicenda risale al 2020. Una delle studentesse aveva infatti denunciato il fatto alle forze dell’ordine che avevano iniziato un’indagine per accertare i fatti. Le ... TAG24.

