L'Atalanta non sfonda, solo 0-0 con l'Udinese (Di sabato 4 marzo 2023) AGI - L'Atalanta non riesce a scrollarsi di dosso l'ultimo periodo negativo e non va oltre uno 0-0 con l'Udinese, nella sfida valevole per la 25esima giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium, dopo un primo tempo sotto tono e in cui i friulani si fanno preferire, la squadra di Gasperini non trova il varco giusto per sfondare e deve accontentarsi di un solo punto. I bergamaschi, che erano reduci da due ko di fila, si portano a 42 punti in classifica, mentre la formazione di Sottil, con l'undicesimo pari da inizio campionato (è la squadra che ne ha di più), sale a quota 32. Buono l'inizio di gara dei bianconeri, che giocano senza timori reverenziali dando filo da torcere ai bergamaschi, in particolare sfruttando diversi spazi per le ripartenze. Il primo spunto dei friulani arriva al 17', quando Beto strappa sulla ... Leggi su agi (Di sabato 4 marzo 2023) AGI - L'non riesce a scrollarsi di dosso l'ultimo periodo negativo e non va oltre uno 0-0 con l', nella sfida valevole per la 25esima giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium, dopo un primo tempo sotto tono e in cui i friulani si fanno preferire, la squadra di Gasperini non trova il varco giusto perre e deve accontentarsi di unpunto. I bergamaschi, che erano reduci da due ko di fila, si portano a 42 punti in classifica, mentre la formazione di Sottil, con l'undicesimo pari da inizio campionato (è la squadra che ne ha di più), sale a quota 32. Buono l'inizio di gara dei bianconeri, che giocano senza timori reverenziali dando filo da torcere ai bergamaschi, in particolare sfruttando diversi spazi per le ripartenze. Il primo spunto dei friulani arriva al 17', quando Beto strappa sulla ...

